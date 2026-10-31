Cabras, un defibrillatore e un respiratore in dono al paeseIl regalo sarà consegnato alla Laps dal coro Santa Barbara di Solanas
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Musica, ma anche solidarietà. Il coro Santa Barbara di Solanas, diretto dal maestro Mauro Lisei, domani non solo si esibirà, ma farà anche un regalo alla comunità cabrarese.
In occasione del concerto in memoria dei Giganti di Mont'e Prama dal titolo "Voci di pietra", i cantanti doneranno all'associazione di soccorso Lapas di Cabras due importanti macchinari per le ambulanze: un defibrillatore e un respiratore.
L'appuntamento per il concerto è domani, domenica 1 novembre, alle 19 presso il centro polivalente di Cabras.