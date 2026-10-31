Il Comune di Pau ha pubblicato il bando per il conferimento delle borse di studio in favore degli studenti meritevoli che hanno frequentato le scuole secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie svantaggiate, in riferimento all’anno scolastico 2025/2026.

Tra i requisiti, oltre alla residenza e all’iscrizione alla scuola pubblica secondaria di I° e II° grado, occorrerà aver conseguito la promozione alla classe successiva, aver conseguito la media del 7 e possedere un reddito non superiore ai 20mila euro di valore ISEE. Per le Scuole Medie, la borsa di studio sarà di 250 euro per il primo classificato, 200 euro al secondo, 150 euro per il terzo e 100 euro al quarto e quinto. Per le Superiori, invece, la somma sarà di 450 euro al primo, 400 euro per il secondo, 300 per il terzo, 250 euro al quarto e 200 euro per il quinto. In caso di ex equo, avrà precedenza in graduatoria la domanda che presenterà il profitto scolastico più alto.

Gli interessati dovranno presentare la domanda al Comune, utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio socio-culturale, entro venerdì 13 novembre. Le istanze potranno essere presentate via e-mail (indirizzo protocollo@comune.pau.or.it o servizisociali@comune.pau.or.it), PEC (protocollo.pau@legalmail.it o comune.pau@legalmail.it) o a mano all’Ufficio Protocollo.

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