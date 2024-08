Sarebbero stati alcuni apprezzamenti di troppo da parte di Andrea Giuntoli verso una nipote di Francesco Salis, battute che, secondo quanto emerso, sarebbero andate avanti da giorni e non erano certamente gradite allo zio, a far scaturire la lite iniziata in un bar di Santa Giusta e terminata a poca distanza, in via Dante, con la morte del 44enne Salis raggiunto da una fucilata all’addome.

Giuntoli, operaio di 43 anni, è poi stato rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione e adesso si trova nel carcere di Massama con l'accusa, pesantissima, di omicidio volontario.

Un episodio che lascia “incredula” e “addolorata” l’intera comunità locale, come nelle parole del sindaco Andrea Casu – comunità ieri raccolta attorno ai luoghi teatro della tragedia. Dove fra i primi ad arrivare è stata Valentina, la compagna di Salis. «Perché? – le sue parole fra le lacrime – Francesco voleva soltanto chiarire e invece l'ha ucciso in questo modo, non è giusto».

Giuntoli, sentito a lungo dagli investigatori, ha già ammesso le proprie responsabilità e nelle prossime ore comparirà davanti al Gip per l'interrogatorio di garanzia.

I rilievi dei militari, che confermerebbero l’ipotesi di una colluttazione prima della fucilata fatale, necessitano però di ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell'omicidio e trovare pieno riscontro alla versione fornita da Giuntoli, che è stato sottoposto subito alla prova dello stub.

Il fucile da caccia è stato messo sotto sequestro, sono stati sentiti diversi testimoni, al vaglio anche le immagini delle videocamere della zona. Si scava inoltre nel passato di entrambi, non è escluso che potessero esserci vecchie ruggini legate al mondo della droga.

Disposta l’autopsia sul corpo di Salis.

