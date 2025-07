Ritorna a Villaurbana, sabato 12 e domenica 13 luglio, l’appuntamento con “S’Incungia”. L’organizzazione è a cura dell’associazione di tradizioni popolari “Su Massaiu”, in collaborazione con il comitato di Sant’Isidoro, la partecipazione dell’autogestita di caccia del paese e il patrocinio del Comune.

Due giornate dedicate alla tradizione legata alla mietitura e trebbiatura del grano e al raduno dei trattori d’epoca. Sabato il via alle 17, con il raduno dei trattori d’epoca. Alle 19 la sfilata per le vie del paese, seguito dal carro agricolo con i buoi e i “massaiusu” in abiti tradizionali. Alle 20.30 la cena sociale, mentre in chiusura, alle 22, intrattenimento musicale con il gruppo “A Ballare”.

Il giorno seguente, domenica, alle 8 la celebrazione della Santa Messa nell’Aia della manifestazione. Alle 17 la trebbiatura del grano. Conclusione alle 22 con l’intrattenimento con il fisarmonicista Davide Chessa.

