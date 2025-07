Al via anche quest’anno a Ghilarza il corso di lingua sarda. Sarà proposto nella sede dell'Unione dei Comuni del Guilcier. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 15 di luglio.

“Le lezioni – spiegano dal Comune - sono calendarizzate secondo cadenza settimanale per il pomeriggio del martedì, ad esclusione di agosto, con orario 16-19, in dieci incontri per una durata totale del corso di 30 ore”. Le iscrizioni possono essere inviate via mail all'indirizzo linguasardaguilcer@gmail.com, inoltrando il modulo a disposizione nel sito del Comune.

Può essere anche consegnato a mano allo Sportello di Lingua sarda negli orari di apertura al pubblico: lunedì 9:30-13 e 15-17, martedì 9:30-13:30. Possibile ricevere informazioni anche scrivendo all’indirizzo mail o contattando i numeri 3496025986 e 3493518885.

