Estate ricca di eventi artistico-culturali e animazione per adulti e bambini nelle borgate marine, per impreziosire l’offerta turistica e far vivere la magia del prezioso patrimonio ambientale e socio-culturale delle coste cuglieritane. Il programma è "Vivi Cuglieri 2025", organizzato a cura del Centro commerciale naturale di Cuglieri, con il sostegno e patrocinio del Comune, che propone un calendario denso di appuntamenti.

Domani Giovedì 10 luglio nel boschetto di Santa Caterina al tramonto: Su cantu a chiterra con i cantadores Emanuele Bazzoni e Daniele Giallara e Pietro Nieddu alla chitarra. Per l’intero mese di luglio appuntamenti tra pittura, musica classica, folk, balli sardi, teatro, laboratori per bambini, quindi immancabile i genuini prodotti agroalimentari del territorio.

Il programma:

Martedì 15 nel lungomare di S’Archittu alle 20 “L’Isola e il Mare” con pittura estemporanea di Roberto Sironi, violino di Elizabeth Boudjema e chitarra di Marco Lais. A seguire sempre nel lungomare alle 22: Marco, Tea e Bianchina - musica, parole e teatro viaggiante.

Giovedì 17 nel boschetto Santa Caterina alle 20.30: Gigi Marras & I Bufobaldi – teatro-canzone e musica d’autore.

Martedì 22 nel lungomare di S’Archittu alle 20.30 Miigaa laboratorio hula-hoop con performance itinerante luminosa, a seguire alle 22: Apura – Tribal Vibes: percussioni, fiati ed elettronica.

Domenica 27 a Cuglieri la prestigiosa sagra delle Panadas 2025, tra storia, tradizione e identità nel cibo e nell’arte. Ospite la Seui Street Band, a cura dell’Associazione Gurulis Nova.

Martedì 29 nel lungomare di S’Archittu alle 20.30 balli in piazza con Matteo Scano (fisarmonica), Gianmichele Lai e Francesco Fais (voci), e coppia in costume del gruppo folk “Santa Maria della Mercede” di Norbello

Ad Agosto, si apre martedì 12,con il concerto dei New Krypto – band di Cuglieri nel lungomare di S’Archittu alle 20.30.

Domenica 17 nel boschetto di Santa Caterina alle 18 il laboratorio di Ballo sardo per bambini a cura di Matteo Scano. Seguirà lo spettacolo etnico e intermezzi di latino con Matteo Scano, Francesco Fais e Daniele Fais, con coppia in costume del gruppo folk “Santa Maria della Mercede” di Norbello. A chiudere la serata i tradizionali fuochi d’artificio e danze tradizionali.

Martedì 19 nel lungomare di S’Archittu alle 20.30 Drum & Sax – Diego Greco (sassofono) e Giovanni Alborghetti (percussioni), musica da strada e tradizione busking

Martedì 26 nel lungomare di S’Archittu alle 20.30 la bandi cuglieritana Kilometro 0, un’ora dopo i Dead Kenny rock di Cuglieri.

Gran finale Giovedì 28 a Santa Caterina in Su paris de sa turre con i Cori a cuncordu di Cuglieri e coro polifonico di Cagliari, inizio alle 20.

