A Paulilatino sono in fase di assegnazione i terreni e gli orti comunali. Il bando è scaduto nei giorni scorsi e a breve verranno pubblicato gli esiti dell’assegnazione degli stessi a uso civico per l’annata agraria 2025-2026 con decorrenza dal 15 settembre e valida sino al 15 settembre del 2026. Nei giorni scorsi la Giunta guidata dal sindaco Domenico Gallus ha confermato i criteri di assegnazione dei terreni. Potranno essere concessi a cooperative o società agro – zootecniche, ad imprenditori agricoli a titolo principale, a coltivatore diretti.

“A parità di punteggio - chiariscono dall’esecutivo - costituisce titolo di preferenza il reddito inferiore risultante dall'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare. Le cooperative e le società agro-zootecniche fruiranno degli stessi parametri in relazione al numero dei soci. Non potranno essere prese in considerazione richieste di singoli soci, qualora sia già stata fatta domanda da parte della cooperativa o della società di appartenenza”. Se, dopo l'assegnazione, vi saranno ancora lotti disponibili, gli stessi potranno essere assegnati anche a pensionati e hobbisti. Vari i costi di affitto a seconda della zona e della tipologia di terreno.

