Conto alla rovescia nella cittadina del Guilcier per i festeggiamenti in onore di San Palmerio. Un programma ricco e vario quello messo a punto dalla leva dei quarantenni del paese. E a salire sul palco il giorno principale della festa sarà Fred De Palma.

I festeggiamenti religiosi si sono aperti venerdì 4 luglio. Tutte le sere, alle 18,30 nella chiesetta di San Palmerio, sarà celebrato il rosario seguito dalla messa e dalla novena. Lunedì 14 luglio, alle 10,30, la processione accompagnata come da tradizione dai cavalieri e a seguire la messa.

I festeggiamenti civili si aprono venerdì 11 luglio con una serata folk. Ad aprire la serata sarà il piccolo Andrea Vacca seguito dal gruppo “Dilliri bois”. Il 12 luglio, alle 22,30 sul palco “Sud Sound System” in concerto. A seguire Dj set. Domenica 13 luglio si inizia alle 19 con l’esibizione degli allievi della scuola civica di musica. Alle 22,30 “Dress in black” in concerto, band tutta al femminile degli AC/DC in arrivo da Italia’s Got Talent. Il 14 sul palco Fred De Palma. A seguire si balla in piazza con il format “Abbronzatissima”. Si chiude il 15 luglio con la compagnia teatrale “Ammentos e bisos” di Ardauli. Presenta “Sos machiones de Cosomo”.

