Saranno ancora una volta la cultura e lo spettacolo i protagonisti in notturna nel cortile del centro di produzione culturale “Move The Box”, a Villa Verde.

Nella struttura di proprietà del Consorzio Due Giare, domani giovedì 10 luglio, a partire dalle 21.30, grazie all’associazione “Palazzo d’Inverno”, è in programma un omaggio allo scrittore Sergio Atzeni nel trentennale della sua scomparsa.

Andrà in scena lo spettacolo “Io non lo so cosa sia giusto”, ideato, diretto e interpretato da Stefano Ledda, con il sax di Juri Deidda e il contrabbasso di Tancredi Ermanno Emmi.

L’appuntamento, che ha anche il sostegno di Comune, Consorzio Due Giare, Regione e Fondazione Sardegna, sarà preceduto, alle 19.30, dal “QI GONG TAOISTA”, con il maestro Corrado Minnei, negli spazi della biblioteca comunale "Antoni Cuccu".

