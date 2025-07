L’obiettivo è snellire il patrimonio immobiliare e reperire nuove risorse. L’Amministrazione civica ha indetto un’asta pubblica per la vendita di dieci terreni agricoli di proprietà comunale, situati nel territorio di Narbolia. Si tratta di beni da tempo inutilizzati, che l’amministrazione intende valorare attraverso l’alienazione. Il lotto, per una superficie complessiva pari a 56 ettari, comprende terreni ubicati nelle località Sa Zeppara, Canale Fenugu e Laccheddus, accessibili dalla strada tra la strada statale 292 e la provinciale 11 e ricadenti in Zona “E” (Agricola). L’asta è fissata per il prossimo 4 settembre, con un valore d partenza di 292mila 746 euro, soggetto a rialzo. Le offerte dovranno pervenire entro le 12.30 del 29 agosto all’ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Eleonora 25.Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune e presso l’Ufficio Patrimonio, al secondo piano del Palazzo degli Scolopi. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0783 791270 – 791340.

