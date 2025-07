Conto alla rovescia per il tradizionale palio del Barigadu. La corsa equestre che vedrà protagonisti i nove Comuni che fanno parte dell’aggregazione si terrà domenica 13 luglio. L’appuntamento, come sempre, è al galoppatoio comunale di Samugheo, a partire dalle 16,30, in località Nurache Longu. La manifestazione, organizzata dall’associazione Sa Briglia presieduta da Alfredo Loi in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Barigadu, è giunta all’ottava edizione e vedrà in pista cavalli e fantini in arrivo da Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Samugheo ed Ula Tirso. Venerdì il sorteggio per decidere chi avrà la possibilità di correre con due fantini, sempre che non ci siano iscrizioni tali da consentire che ogni centro abbia iscritti ben due cavalli e fantini. “Il palio di anno in anno sta crescendo. Il problema è che ci sono pochi cavalli e molti fantini. E poi eravamo abituati a corree con i purosangue e invece abbiamo angloarabi, ma questo per noi costituisce uno stimolo”, spiega Marco Sarai segretario di Sa Briglia. E aggiunge: “Il Palio è anche un grande momento di socializzazione, dove si vedono insieme tutti i nove Comuni. Al termine si festeggia tutti insieme con una cena nella sede dell’associazione”. Oltre che una competizione quindi il Palio del Barigadu è una vera festa di popolo. Il montepremi complessivo per l’edizione targata 2025 ammonta a 9.000 euro. In particolare, 5.000 euro andranno al primo classificato, 2.500 al secondo classificato, mille euro al terzo classificato e 500 euro al quarto classificato. Previsto un premio anche per la migliore tifoseria. In programma nella stessa giornata anche il quarto palio degli asinelli (riservato a cavalieri locali e con un minimo di sei partecipanti) con un montepremi di 500 euro.

