A chi vorrà partecipare verranno forniti guanti, sacchi dell’immondizia e alcune pinze per la raccolta di rifiuti. Ma non solo: poiché si tratta di una spiaggia nudista autorizzata e riconosciuta dal Comune, i partecipanti potranno anche non indossare gli indumenti. Sabato 12 luglio, nella spiaggia Is Benas, territorio di San Vero Milis, è in programma una giornata ecologica promossa dall’associazione naturista “Anita”.

La giornata avrà inizio alle 9:30 con il ritrovo del primo gruppo di volontari, lungo la ex-strada provinciale 10, nei pressi dello stagno Is Benas. Poi tutti in spiaggia. Verranno coinvolti anche i turisti presenti in quel momento. L’evento ha ottenuto anche il patrocinio gratuito del Comune di San Vero Milis, sostenitore del naturismo nel territorio sardo

. Alcuni soci sardi dell’associazione nei giorni scorsi hanno perlustrato la zona per capire dover agire. I volontari elimineranno dal litorale tutto ciò che è stato abbandonato dai maleducati, quindi plastica, mozziconi di sigarette, vetro, cartacce ma anche tutto ciò che è arrivato dal mare durante la stagione invernale. L’appuntamento è previsto nell’ambito della manifestazione nazionale “@Raccoglimi” promossa da Anita in contemporanea su tutto il territorio nazionale, per la cura ambientale e la pulizia delle spiagge naturiste autorizzate.

