C’è chi è riuscito ad evitarlo saltandoci sopra, altri invece sono inciampati su di lui fino a quando non è stato portato via di peso.

Ieri sera, durante la Corsa degli scalzi dal villaggio di san Salvatore a Cabras, un fotografo amatoriale ha aspettato il passaggio delle forze dell’ordine che scortavano i 900 uomini di corsa per poi posizionarsi al centro dello sterrato.

Attimi di paura e tanta rabbia da parte dei corridori che hanno rischiato di farsi veramente male. E ora il Comune è al lavoro per rintracciare il fotografo e sanzionarlo.

Lo stesso episodio è accaduto sabato mattina, ma in quel caso il fotografo si è spostato più velocemente.

Nonostante l’articolato Piano di sicurezza messo in campo dal Comune e dalla prefettura, con la presenza di centinaia di operatori da Cabras al villaggio di San Salvatore e forze dell'ordine in macchina e in moto, c’è chi è riuscito a invadere la strada mettendo in pericolo la propria vita ma anche quella di tanti altri.

«Siamo alle solite - si sfoga Alessio Camedda, presidente dell’associazione Is Curridoris che organizza la corsa - Abbiamo rischiato di farci molto male. Tutto questo è grave. Come mai ancora oggi dobbiamo rischiare di finire a terra? A questo punto chiederemo di avere le corde di delimitazione in tutto lo sterrato, come è avvenuto in una parte di via Tharros a Cabras».

Andrea Carta è il corridore che ha fatto da scudo: «Mi sono trovato davanti il signore e visto che non avevo perso l'equilibrio ho cercato di fare in modo che gli altri dietro di me non cadessero sopra di lui. Poi è stato preso di forza da altri tre corridori per poi spostarlo al lato della strada. Mi guardava spaventato, non capiva più nulla».

Il video (GUARDA), sbarcato anche sui social, è diventato virale e sta scatenando tantissimi commenti contro chi ha messo in pericolo gli Scalzi.

Il sindaco di Cabras Andrea Abis: «Non voglio accendere polemiche contro il Piano di sicurezza che a mio avviso ha funzionato bene. Del resto non è possibile blindare tutti gli otto chilometri, non avrebbe senso. Chi vuole mettersi in mezzo alla strada ci riesce in una frazione di secondo, fermarlo sarebbe impossibile. Quello che accaduto è molto grave. Si tratta di pura superficialità. Il video dell’invasione della strada che gira anche sui social è già nelle mani della polizia locale che sta lavorando per rintracciare il fotografo. Non escludiamo un provvedimento importante».

