I canti per Santa Lucia e Natale, quindi un mix di tradizioni popolari, con i Gosos, ma anche inni sacri e melodie con brani più solenni per il Natale come "Astro del Ciel", sono echeggiati nell'antica chiesa di Santa Maria della neve, quasi a sottolineare l'importanza del canto per unire e trasmettere l'amore, non solo alle piccole comunità della Planargia, ma a tutto il mondo, creando immense emozioni.

L'antica chiesa si è riempita di gente, per assistere al concerto dedicato a Santa Lucia, organizzato dal coro interparrocchiale di Sant'Anna, di Flussio e Tinnura, con l'attiva collaborazione del parroco, don Pier Paolo Daga, che ha reso l'iniziativa significativa e solenne: "Condividere, spalancare le porte e confrontarsi con altre realtà è sempre sinonimo di arricchimento e di crescita".

È stata una bella serata di festa, vissuta nell'armonia dei canti eseguiti, ma anche col legame tra i vari cori ospiti, che hanno dato vita ad un memorabile incontro. Vi hanno partecipato, oltre al coro organizzatore, quello interparrocchiale di Sant'Anna, il coro di San Francesco di Macomer e il coro Santa Maria ad Nives di Cuglieri, che hanno cantato anche assieme al pubblico le canzoni che annunciano il Natale.

Al giovane parroco, don Pier Paolo Daga, un invito: fri artefice affinchè questa iniziativa possa diventare un appuntamento fisso.

