Sarà un modo per ricordare chi non c’è più, chi non può più partecipare alla corsa degli Scalzi, chi non potrà accompagnare San Salvatore con il saio bianco, tra gli sterrati del Sinis, scalzo. Anche quest’anno, in occasione della celebrazione della messa in onore dei corridori defunti che facevano parte di quel serpentone umano, il prossimo primo giugno, l’associazione "Is Curridoris" vuole realizzare un video con le loro immagini.

Sarà come sempre un momento toccante, che verrà vissuto nella piazza di San Salvatore, cuore pulsante della festa che ogni va va in scena il primo fine settimana di settembre. «L’anno scorso alcuni non sono venuti a conoscenza dell'iniziativa, e chiesero di essere avvisati nel caso si fosse rinnovata - fanno sapere dall'associazione - Intendiamo quindi realizzare un video completamente nuovo. Chiunque voglia che un proprio caro compaia nel video è pregato di inviare una o più foto entro il prossimo 30 aprile. Si vedrà poi in fase di realizzazione quante immagini sarà possibile inserire».

Le foto possono essere inviate all'indirizzo mail iscurridorisdisansalvatore@gmail.com.

