Oristano diventa la capitale dell’enogastronomia studentesca con la terza edizione di “Campagna Amica Gourmet 2026”, il concorso regionale degli Istituti Alberghieri che quest’anno registra numeri record e candidature da tutti i territori. Protagonisti assoluti dell’edizione saranno gli agrumi bio dell’Isola, al centro della sfida tra i giovani talenti della cucina. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Alberghiero oristanese Don Deodato Meloni e da Coldiretti–Campagna Amica Oristano, che andrà in scena venerdì 6 marzo, ha superato il tetto massimo delle 8 scuole previsto dal regolamento. Hanno aderito gli istituti di Villaputzu, Cagliari, Arzachena, Pula, Guspini, Tortolì, Oristano, Sassari e Budoni. I padroni di casa di Oristano gareggeranno fuori concorso per consentire la partecipazione delle squadre ospiti. I team, composti da tre unità (alunni del 3°, 4° e 5° anno), di cui un ragazzo con disabilità, si sfideranno nella preparazione di un piatto alla presenza di una giuria di tre esperti che controllerà tutto il processo produttivo, sino alla presentazione diretta del prodotto finito. Le squadre concorrenti avranno a disposizione 2 ore per la realizzazione del piatto, preparando 4 portate: 3 per la giuria e 1 piatto espositivo da mostrare al pubblico presente. La gara si terrà all’Istituto Alberghiero Don Deodato Meloni. Premiazioni a partire dalle 14, dopo le valutazioni della giuria composta dai cuochi Tore Camedda, Antonio Sanna e Fabio Vacca, con il supporto del cuoco Paolo Canu. L'obiettivo della rassegna è valorizzare le eccellenze alimentari della Regione presenti nei mercati contadini di Campagna Amica, mettendo in risalto le competenze e le abilità acquisite dagli alunni degli istituti alberghieri sardi.

