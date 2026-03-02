A Baressa, martedì 3 marzo, si rinnova un appuntamento che vede protagonista il mandorlo e gli alunni delle scuole elementari. Un legame, quello tra il Comune della Marmilla e la materia prima principe dei dolci sardi che si consolida sempre più, attraverso un coinvolgimento più attivo degli alunni del paese.

Dalle 10, così, è in programma l’iniziativa “Fili di mandorlo. Un legame che fiorisce”, organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale e la Regione.

«Celebreremo insieme la Giornata del Mandorlo in Fiore con un’iniziativa che unisce natura, scuola e arte», anticipano il sindaco Mauro Cau e il suo vice Mirko Pisu. Il ritrovo sarà nel piazzale della scuola elementare di Baressa, da dove inizierà la passeggiata fra i mandorli in fiore con protagonisti i bambini della scuola primaria.

«Un momento di scoperta e meraviglia immersi nella bellezza del nostro territorio - proseguono Cau e Pisu - ispirandoci alle opere di Maria Lai (artista che ha fatto del “legame” e del filo uno strumento di connessione tra persone, memoria e territorio) realizzeremo un’azione artistica collettiva che coinvolgerà tutti i partecipanti. Un gesto semplice ma potente, per intrecciare simbolicamente storie, generazioni e comunità, proprio come fili che si incontrano e danno vita a qualcosa di unico».

