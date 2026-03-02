Importanti novità nell’illuminazione pubblica a Gonnosnò. Il Comune, infatti, rientra tra i beneficiari di un finanziamento regionale rivolto all’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica. La cifra a disposizione sarà di 267mila euro. Fondi che derivano dal Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 che prevede la messa a norma di tutti i quadri elettrici del centro urbano, la sostituzione delle lampade a Led più obsolete e che permetterà un risparmio alle casse comunali.

Quello dedicato all’illuminazione pubblica è l’ultimo di 9 finanziamenti accolti. Contributi arrivati anche per l’ampliamento area Pip, la manutenzione del Municipio, l’installazione dell’ascensore all’interno della stessa Casa Comunale, la pavimentazione della piazza Anfiteatro e dell’area falò, la sistemazione della strada Gonnosnò-Baradili, l’installazione dell’antenna telefonica, sistemazione dei parchi urbani, la messa in sicurezza e la valorizzazione del pozzo sacro di San Salvatore e l’efficientamento dell’illuminazione pubblica.

«Un finanziamento – commenta il sindaco Ignazio Peis - che chiude un 2025 che ha portato nelle casse del Comune la cifra di 1milione e 600mila euro. Penso siano un risultato incredibile, difficilmente ripetibile, ma anche la certificazione di un lavoro costante e mirato verso quei bandi che bene si sono sposati alle nostre esigenze».

