Buone notizie per chi attende da tempo una casa popolare. Il Comune di Cabras sta per concludere infatti la procedura per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Un’operazione molto attesa dai cittadini: la nuova graduatoria per gli alloggi popolari era ormai necessaria dato che l’elenco precedente, a distanza di dodici anni, non rispondeva più alle reali condizioni della popolazione.

Le domande presentate sono state ottantasette. Quelle ammesse sono settantaquattro, tre istanze con riserva e dieci sono state escluse per mancata presentazione documentale o per la perdita del requisito.

Potevano presentare domanda sia i nuovi interessati sia coloro che usufruiscono già del servizio, i quali obbligatoriamente ogni quattro anni sono comunque tenuti all’aggiornamento della documentazione per la verifica dei requisiti richiesti, il più rilevante dei quali è il limite di reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico percepito nell’anno 2020.

Ora, come stabilito dal bando di concorso, prima della formazione della graduatoria definitiva il Comune procederà con i sorteggi tra i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio. Il sorteggio si svolgerà il prossimo 30 novembre alle 9.30 al centro polivalente di Cabras, in via Tharros. Per i fortunati un bel regalo di Natale.

© Riproduzione riservata