La sosta blu lungo tutto il litorale del Sinis sarà gestita dalla Sis, la Segnaletica Industriale e Stradale. Lo ha comunicato il comune di Cabras dopo aver esaminato tutta la documentazione presentata dall’impresa. La stessa che aveva vinto l'appalto anche due anni fa.

La Sis questa volta è stata l’unica società a partecipare alla gara pubblicata il mese scorso sulla piattaforma Sardegna Cat dagli uffici dell’Area marina protetta del Sinis guidati dal direttore Massimo Marras. Al sopralluogo previsto per legge si erano presentate in tutto quattro imprese, al bando però ha risposto solo una. Come fa sapere il Comune di Cabras mani al portafoglio dal prossimo 10 giugno. Si pagherà anche questa volta da Mari Ermi a Maimoni passando per Is Arutas. Ma anche nella borgata marina di San Giovanni di Sinis. Il servizio come lo scorso anno durerà circa novanta giorni.

Rispetto allo scorso anno però cambiano i numeri. Se sino allo scorso anno chi si aggiudicava l’appalto dei parcheggi versava nelle casse comunali 220 mila euro all’anno, più il trenta per cento degli incassi se venivano superati i 450 mila euro di fatturato, questa volta la ditta dovrà fare un bonifico di quasi il doppio. L’offerta minima che è stata richiesta è di 435 mila euro.

Più il trenta per cento se vengono superati però i 700 mila euro di fatturato. Il primo cittadino di Cabras Andrea Abis tiene a precisare che questa volta hanno anticipato l'operazione: «Rispetto allo scorso anno abbiamo pubblicato la gara quasi un mese prima. Questo per permettere ai nuovi amministratori di trovare già la programmazione avviata. È giusto così».

A Cabras domenica e lunedì 28 e 29 maggio i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Il duello sarà tra l’attuale primo cittadino Andrea Abis e l’attuale consigliere di minoranza Gianni Meli.

