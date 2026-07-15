Prosegue la campagna di prevenzione contro le zanzare promossa dal Comune di Oristano e dalla Provincia. Dopo gli interventi di disinfestazione sul territorio, l’attenzione si sposta anche nelle aree private con la distribuzione gratuita dei kit antilarvali destinati ai cittadini. L’obiettivo è limitare la proliferazione degli insetti agendo direttamente nei luoghi in cui si formano i ristagni d’acqua, principale ambiente di sviluppo delle larve.

I kit possono essere ritirati presentando il codice fiscale all’Ecopoint di via Eleonora d’Arborea e nelle sedi delle circoscrizioni delle frazioni.

In città, all’Ecopoint, la distribuzione è prevista il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.30. A Torre Grande, nella sede di via La Spezia 14, il ritiro è possibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. A Nuraxinieddu, in via Bologna 2, i kit saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17; gli stessi orari valgono anche per i residenti di Massama e Donigala. A Silì, nella sede di via Martiri del Congo 53, il ritiro sarà possibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 14, il martedì dalle 9.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 18.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 18.

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