Pennellate di verde per ridisegnare il volto di due delle principali arterie cittadine. Il Comune di Oristano mette sul piatto oltre 610 mila euro per la riqualificazione dei viali alberati di via Cagliari e via Diaz, con un intervento che punta a migliorare il decoro urbano, creare nuovi spazi d’ombra e mitigare gli effetti del caldo in città. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo, aprendo la strada alla fase operativa dei lavori.

L’intervento interesserà il tratto di via Cagliari tra via Tirso e via Messina, dove saranno rigenerati gli spazi verdi esistenti, piantati nuovi alberi e realizzate aiuole, fioriere e aree di sosta. Previsto anche il completamento del nuovo giardino esterno della scuola media Leonardo Alagon, in viale Diaz, con percorsi protetti, zone d’ombra e spazi dedicati alla socializzazione e alla didattica all’aperto.

«Con l’approvazione del progetto esecutivo entriamo nella fase operativa di un intervento che contribuirà a rendere Oristano una città più verde, sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici», afferma il sindaco Massimiliano Sanna. «La cura del verde pubblico non è soltanto una questione estetica, ma un investimento sulla qualità della vita dei cittadini».

Per l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda la riqualificazione «non significa soltanto piantare nuovi alberi, ma creare infrastrutture verdi capaci di migliorare il microclima urbano, favorire la biodiversità e rendere più sicuri e accoglienti gli spazi pubblici». Le nuove alberature saranno infatti scelte tra specie resistenti alla siccità e alle alte temperature, con pavimentazioni drenanti pensate per ridurre gli effetti delle isole di calore urbane.

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