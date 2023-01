Per una mattina niente italiano e matematica. Si parlerà di discriminazione, di pregiudizi, dell’importanza del ricordo come testimonianza e monito per le generazioni future perché non si commettano mai i grandi errori del passato. In occasione della giornata della Memoria di venerdì 27 gennaio, l’amministrazione comunale di Cabras ha programmato una mattinata dedicata ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e della classe quinta della primaria.

Gli alunni avranno l’occasione di riflettere sul dramma della Shoa in compagnia di Eleonora Ninu, psicologa, psicoterapeuta e presidente dell’Osservatorio Cybercrime Sardegna. A seguire, l’associazione culturale Il Crogiuolo presenterà “Una Bambina e basta”, spettacolo teatrale per voce recitante e arpa che descrive dal punto di vista di una bambina ebrea l’abominio dell’applicazione delle leggi razziali in Italia.

«Vogliamo accompagnare i ragazzi in un percorso costruttivo, affinché non siano solo custodi della memoria, ma percepiscano il valore dell’inclusione in ogni ambito, anche tra i banchi di scuola, luogo di crescita quotidiana per i nostri giovani», ha spiegato il sindaco Andrea Abis.

Alle 17 invece, nei locali di via Matteotti, la biblioteca comunale organizza un pomeriggio a tema per un ulteriore approfondimento anche dal punto di vista pedagogico. Per iscriversi è necessario telefonare al numero 0783 290321 oppure scrivere un messaggio tramite i social della biblioteca.

