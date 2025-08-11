Tutto pronto a Curcuris per i festeggiamenti in onore della Beata Vergine dell’Assunta.

Il 14, 15, 16, 23 e 24 agosto, tanti gli appuntamenti organizzati dall’omonimo comitato, in collaborazione con Comune e Pro loco. Il programma della festa prende il via giovedì 14: alle 19.30 la processione per le vie del paese, con il percorso che parte dalla Chiesa Parrocchiale verso la Chiesa di Santa Maria. Alle 20 la Santa Messa, mentre alle 23 è previsto lo spettacolo dei Dilliriana. Venerdì 15, alle 10.30, la Santa messa; alle 19.30 vespri cantati e Santo Rosario e a seguire la processione nel piazzale antistante la chiesa. Alle 23 il concerto dei “Cordas et Cannas”.

Sabato 16, alle 19.30, la Santa messa e, a seguire, la processione con fiaccolata per le vie del paese e rientro nella Chiesa parrocchiale. Alle 23 lo spettacolo dei “Carovana Folk”. Sabato 23, invece, alle 23, il concerto dei “Zirichiltaggia”. Domenica 24, alle 10.30 la processione per le vie del paese e, al termine, la Santa Messa. Alle 22.30 chiudono i balli in piazza con Ignazio Mura.

