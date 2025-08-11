Pioggia di euro a Ula Tirso per le attività di intrattenimento e promozione del paese. La Giunta guidata dal sindaco Danilo Cossu ha deciso di erogare 10.000 euro all’associazione culturale S’Urtzu e sos Bardianos che propone la rassegna delle antiche maschere e altri 10.000 euro alla Pro-Loco per la sagra de sos cannisones. In realtà le richieste arrivate in Comune erano rispettivamente di 15.000 e 23.000 euro.

«È intendimento di questa Amministrazione venire incontro alle richieste dei cittadini creando opportunità di intrattenimento, di socializzazione e di aggregazione da destinarsi a tutta la popolazione. E anche sostenere e collaborare per la promozione delle iniziative culturali e per conservare e valorizzare le tradizioni locali», si precisa in delibera.

Il Comune collabora sempre con le associazioni per la realizzazione di manifestazioni ed eventi di interesse generale per la comunità e il territorio. Da qui la decisione di stanziare i due importanti contributi. Nella delibera adottata dall’esecutivo si precisa però che «il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni, nonostante abbia accordato un finanziamento alle associazioni».

© Riproduzione riservata