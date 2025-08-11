Villa Verde, sabato 16 agosto la Festa dell'EmigratoNella piazza Renzo Lampis, nell’area del parco giochi, una serata all’insegna dell’intrattenimento e della socializzazione
È in programma sabato 16 agosto, a Villa Verde, la Festa dell’Emigrato, organizzato dal comitato della Beata Vergine 2025.
Nella piazza Renzo Lampis, nell’area del parco giochi, una serata all’insegna dell’intrattenimento e della socializzazione. Il via alle 18.30, con la “Caccia al Tesoro”, animazione dedicata ai bambini. Alle 18.45 la gara poetica “A s’arrepentina cun is cantadoris Nàtziu Lasi e Giampàulu Nuscis, acumpangiaus de Giusepi Pintus”.
Alle 21 la cena comunitaria in piazza, con un menù composto da un primo (malloreddus alla campidanese), secondo (maialetto arrosto), contorno, (verdure di stagione), pane, formaggio, vino, acqua e dolci sardi. Alle 22.30 la serata musicale con il gruppo “Ballade Ballade Bois”. Dopo la mezzanotte, chiusura con il dj set con “Dj Dorascenzi”.