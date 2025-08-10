Sarà come sempre un modo per raccontare ai tanti turisti presenti nel territorio cosa accade ad Oristano il lunedì di Carnevale. Oggi, nella borgata marina di Torre Grande, la Pro loco di Oristano porta in pista ancora una volta la Sartiglietta estiva, con i talentuosi mini cavalieri. L’evento porterà in scena infatti le atmosfere tipiche della Sartiglia, con la corsa alla stella e le pariglie. Questa volta sarà una festa tutta in rosa. Francesca Dessì, appena 11 anni, vestirà i panni de su componidoreddu: per lei un sogno che si avvera. Nel suo giorno speciale sarà accompagnata da Angelica Angioni, 16 anni, nata a Bosa e residente a Borore, e da Laura Firinu, oristanese di 13 anni. A ospitare la Sartiglietta estiva sarà l’area sterrata di fronte alla pizzeria La Pineta. Ad accompagnare la giovane alla cerimonia della vestizione saranno i dirigenti della Pro loco, i Mini tamburini e Mini trombettieri e le massaieddas. Il rito comincerà alle 17. Intorno alle 18 inizierà la corsa. Il capocorsa guiderà i mini cavalieri della Giara Oristanese e quelli dell’associazione Mini Cavalieri “Eleonora d'Arborea" nata pochi mesi fa e guidata dalla presidente Rosa Maura Fiori. In pista ci saranno circa 35 ragazzi pronti a farsi applaudire dal pubblico. Gli organizzatori promettono figure da brividi. I ragazzi si preparano ormai da mesi per regalare al pubblico uno spettacolo di tutto rispetto. A seguire le spettacolari pariglie: ogni anno tante acrobazie tutte da incorniciare. Poi la cerimonia della svestizione del mini capo corsa, con la chiusura della giostra equestre intorno alle 20.

© Riproduzione riservata