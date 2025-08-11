A Ghilarza partirà con tutta provabilità il prossimo 1 ottobre il servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia. Le domande devono però essere presentate al Comune entro il 15 settembre. Dagli uffici chiariscono: «L'iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata da tutti gli utenti, compresi coloro che hanno usufruito del servizio negli anni precedenti. Il pasto sarà erogato esclusivamente ai soli utenti regolarmente iscritti».

Le domande potranno essere inoltrate tramite mail all'indirizzo info@comune.ghilarza.or.it o tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it, o tramite consegna all'Ufficio Protocollo il lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 10 alle 13 e martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17. Il costo massimo del singolo pasto è rimasto invariato rispetto all’anno scolastico ed è pari a 5,60 euro. Importo che varia in base all’Isee dichiarato, per i redditi bassi si parte infatti da un euro a pasto.

Dal secondo figlio, frequentante contemporaneamente il servizio di ristorazione scolastica, appartenente a un nucleo familiare residente a Ghilarza, sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di contribuzione dovuta. La predisposizione di menù alternativi o diete speciali, per motivi di salute o religiosi, potrà essere effettuata dopo la presentazione di idonea documentazione.

