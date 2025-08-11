Un convivio che onora e rafforza l’amicizia, quella costruita in tanti anni insieme condividendo una passione che non tramonta mai. Mercoledì 13 agosto nella piazza del centro servizi di Santa Caterina andrà in scena la festa del Cacciatore, giunta alla quinta edizione.

Un'occasione per tanti cacciatori di stare insieme, di socializzare e confrontarsi anche con amici e appassionati dell’arte venatoria. La cena avrà inizio alle 20 con prodotti tipici e carne di cinghiale. Seguirà la musica del duo doppio diesis composto dal Maestro Gian Battista Angotzi e dalla voce femminile di Pina Salaris.

L'associazione sportiva cacciatori cuglieritana nasce nel 2017 con l'intento di promuovere e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico del territorio. È dal 2018 che si tiene la festa per tutti gli amanti dell’arte venatoria con la partecipazione delle tante compagnie presenti sul territorio. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva cacciatori, presidente Giorgio Fenu, con il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Loche, che ha concesso lo spazio pubblico del centro servizi di Santa Caterina.

