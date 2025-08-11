Sabato 16 e domenica 17 agosto, a Ruinas, sono in programma i festeggiamenti in onore di San Giorgio.

La due giorni è organizzata dal Comitato, in collaborazione con il Comune.

Il via sabato 16, con il programma civile che prevede, a partire dalle 17, i giochi per i bambini con pop corn e zucchero filato. Alle 22, spettacolo del gruppo “Poker Band - 4 Assi della musica italiana”; a seguire dj set con dj Svevo. Domenica, dalle 17, le celebrazioni religiose con la Santa Messa animata dal Coro di Ruinas.

Alle 18 la processione accompagnata dai gruppi folk di Laconi e Oristano, dai cavalieri, dal fisarmonicista Maurizio Setzu e dalle Launeddas di Fabrizio Piras. Alle 22, chiusura con il gruppo etnico Dilliribois, con i gruppi folk di Laconi e Oristano e alle 23 lo spettacolo pirotecnico.

