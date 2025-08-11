Un intervento che mira alla sostituzione dell’illuminazione pubblica del centro abitato di Masullas. Attraverso la partecipazione al bando regionale rivolto agli interventi di “Efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica”, l’amministrazione comunale guidata da Ennio Vacca ha l’obiettivo di sostituire una parte delle lampade e dei cavidotti ormai datati.

Un progetto che prevede una spesa di 500.000 euro circa che il Comune vorrebbe reperire dai fondi regionali. «Con questa somma», dichiara il sindaco, «dovremmo riuscire a efficientare tutta la rete».

«Un ulteriore intervento che, assieme agli altri già programmati e per il quale speriamo di ottenere i finanziamenti, risulta strategico per comunità, dando ulteriore e maggiore decoro al paese e permettendoci di risparmiare dal punto di vista energetico, con un grosso risparmio per l'ente», prosegue.

© Riproduzione riservata