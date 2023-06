La scritta che si legge nel cartello affisso sul portone parla chiaro: «La chiesa rimarrà chiusa. Si celebra allo Spirito Santo». Tradotto meglio: a Cabras, nella chiesa di Santa Maria Assunta, a ridosso dello stagno, per ora i fedeli non possono entrare, le porte sono chiuse.

Chi vorrà ascoltare la messa dovrà quindi raggiungere la chiesetta presente nel centro storico del paese. Una sorpresa per le tante persone che anche ieri si sono recate nella pieve di Santa Maria Assunta. Compresi i turisti in vacanza nel Sinis che volevano visitare la chiesa del paese.

La decisione di chiudere le porte è stata presa da don Giuseppe Sanna.

Il primo cittadino Andrea Abis spiega il motivo: «Come tutti sanno ci sono in corso i lavori di ristrutturazione di varie cappelle. E poiché la polvere è veramente tanta il sacerdote ha deciso per ora di non celebrare la messa. È difficile durante i lavori tenere tutte le altre zone dell’edificio sempre pulite. La chiesa verrà riaperta quando i lavori saranno terminati».

© Riproduzione riservata