Quel foglio bianco con ingiurie e offese pesanti è stato notato subito. Ed era impossibile non accorgersene dal momento che era in bella mostra sopra un cartello di divieto di sosta davanti all’ingresso dell’ospedale San Martino.

I destinatari degli insulti erano i medici e gli infermieri del reparto di Medicina finiti nel mirino di qualcuno che è andato ben oltre le semplici lamentele. Il cartello è stato subito rimosso e la Asl 5 ha segnalato l’episodio ai carabinieri, anche perché un episodio simile era accaduto anche una decina di giorni fa.

Piena solidarietà da parte della direzione dell’azienda sanitaria oristanese a medici e infermieri finiti sotto attacco. «Non è tollerabile in alcun modo minacciare, diffamare o offendere gli operatori sanitari – sostiene il commissario straordinario dell’azienda sanitaria oristanese Federico Argiolas – questa regola, che è alla base della pacifica convivenza di una comunità, è tanto più valida se tali azioni vengono indirizzate a chi ha il compito di tutelare la salute e la vita stessa dei pazienti».

La Asl ricorda di aver già provveduto a segnalare l’episodio alle autorità perché siano identificati i responsabili. «Gli operatori sanitari sono quotidianamente impegnati nella cura e nell’assistenza ai pazienti, spesso in condizioni oggettivamente gravose – aggiunge - sommare al carico di lavoro del personale, lo stress e la preoccupazione per possibili aggressioni verbali o fisiche significa contribuire a minare la serenità dell’ambiente di lavoro e, di conseguenza, la qualità delle cure».

