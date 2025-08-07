Per la gioia dei tanti turisti che affollano le spiagge della Planargia e di chi sceglie di vivere l’estate tra le colline dei paesi dell’interno, Montresta si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più attesi dell’ estate. Domani venerdì 8 agosto, a partire dalle ore 19 in Piazza Sant’Antonio, va in scena la 1ª Sagra del "Maialetto allo Spiedo", organizzata con passione dal Comitato Sant’Antonio da Padova.

Un’occasione unica per gustare i sapori autentici della tradizione sarda con un menù che comprende : malloreddus alla campidanese, maialetto arrosto, pane artigianale, pinzimonio, vino o acqua, dolci tipici come la seadas e tanto altro, serviti in un’atmosfera festosa.

Non mancheranno la musica dal vivo e i balli tradizionali, con l’energia travolgente della fisarmonica di Antonio Tanca. Disponibili anche stand ristoro che completeranno un evento imperdibile per grandi e piccoli. Insomma, tradizione, convivialità e divertimento aspettano tutti nel cuore dell’estate montrestina.

