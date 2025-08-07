La notizia, nell’aria da giorni, è diventata ufficiale. I consiglieri comunali Gianfranco Porcu e Gianmichele Guiso, insieme all’assessore Simone Prevete, aderiscono ufficialmente a Forza Italia. L’annuncio è arrivato dal coordinatore regionale del partito, Pietro Pittalis, dal coordinatore provinciale Giovanni Mascia e dal consigliere regionale Alfonso Marras, che parlano di “un importante momento di crescita e consolidamento” per il partito nel territorio.

Per Forza Italia, l’ingresso di Porcu, Guiso e Prevete rappresenta un rafforzamento della propria presenza nel capoluogo, grazie a figure “di comprovata esperienza e autorevolezza, animate da spirito riformatore e senso delle istituzioni”. Prevete assumerà anche le deleghe dell’ex assessore Luigi Mureddu, a cui è stato rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto.

Contestualmente, il Coordinamento cittadino del Partito Sardo d’Azione ha comunicato le dimissioni irrevocabili di sei dirigenti locali, tra cui il segretario cittadino Prevete e cinque membri del Consiglio Nazionale. Una decisione definita “sofferta ma necessaria”, motivata da una “totale assenza di interlocuzione con la Segreteria Nazionale” e da “una gestione che ha svuotato di significato il ruolo degli organismi territoriali”.

