Tanti tesori culturali bosani potranno essere ancora più valorizzati grazie ad una adeguata illuminazione. La Giunta comunale presieduta dal sindaco Alfonso Marras, ha approvato infatti in linea tecnica il documento di indirizzo alla progettazione per un importante intervento di valorizzazione urbana: l’illuminazione artistica del patrimonio culturale della città.

L’iniziativa, del valore complessivo di 300 mila euro, si inserisce nel quadro della recente delibera della Giunta regionale che definisce criteri e modalità per l’accesso ai finanziamenti in materia di lavori pubblici, secondo quanto stabilito dalla Legge di stabilità regionale. Conseguentemente l’amministrazione comunale ha dato mandato al responsabile dell’area lavori pubblici di partecipare all’avviso pubblico regionale, la cui scadenza è fissata al 30 settembre.

Da evidenziare come già con apposita determinazione è stato nominato il responsabile unico del procedimento, che ha redatto il documento propedeutico alla progettazione tecnica ed economica. La delibera rappresenta un passo strategico per la riqualificazione urbana, in attesa del reperimento delle risorse necessarie.

© Riproduzione riservata