A Paulilatino la festa dell'emigratoPer l’8 agosto è prevista, alle 22, la commedia " Su compromissu istoricu" portata in scena dalla compagnia teatrale S'Iscummissa di Paulilatino
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’8 e il 9 agosto, a Paulilatino, saranno i giardini Gianfranco Carta ad ospitare la XIV^ edizione della Festa dell'emigrato e sagra dei dolci carnevaleschi, organizzate dalla Pro loco in collaborazione con il Comune.
Per il giorno 8 è prevista, alle 22, la commedia " Su compromissu istoricu" portata in scena dalla compagnia teatrale S'Iscummissa di Paulilatino.
A seguire balli sardi con Alessandro Oppo e il suo organetto. Per il giorno 9, a partire dalle 21,30, distribuzione dei dolci carnevaleschi. Dalle 22 balli sardi con il gruppo "Tres melodias tradizionales sardas" di Carlo Boeddu.