Anche a Uras sarà effettuata la disinfestazione contro le zanzare. Gli operai della Provincia entreranno in azione a partire da domani 8 agosto in varie zone del paese: in via Grazia Deledda, nelle aree esterne alla scuola primaria e dell'Infanzia, nelle piazze Sant'Antonio e Maria Maddalena, nei due parchi giochi, nell'impianto sportivo, in piazza San Salvatore e nell'area cimiteriale.

L'intervento arriva dopo varie richieste dei cittadini ma anche tante polemiche. Ieri sera, quando ancora il Comune non aveva comunicato l'intervento, il gruppo “La Voce di Uras” formato da alcuni cittadini e nato sui social diverse settimane fa, ha promosso una petizione sulla piattaforma change.org per sollecitare il Comune a prendere provvedimenti.

«Questa invasione ci tiene in costante allerta per la West Nile - si legge nel documento - Non possiamo più uscire la sera senza ritrovarci coperti di punture. La persistenza di questi insetti sta seriamente compromettendo la qualità della nostra vita quotidiana. Il Comune di Uras deve prendere provvedimenti immediati per attuare una disinfestazione efficace contro le zanzare. Le zanzare non sono solo una seccatura, ma rappresentano anche un rischio sanitario significativo: l'Asl locale ha già sottolineato l'importanza di interventi preventivi per salvaguardare la salute pubblica. È fondamentale per il benessere della nostra comunità e per evitare potenziali focolai di malattie che possano mettere a rischio la nostra salute. Ogni giorno che passa senza interventi aumenta il pericolo».

E questa mattina l'annuncio da parte del Comune.

