Cabras, il voto è stato sciolto: i mille Scalzi riportano il simulacro in Santa MariaTra gli applausi del pubblico e molta emozione l’edizione 2025 della Corsa si è conclusa con il ritorno di Santu Srabadoi in paese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sembra che vogliano portare il loro Santo in salvo, corrono velocissimi pur di metterlo subito al sicuro per un altro anno intero. Una missione che per gli Scalzi di Cabras è un dovere, un onore, un modo per sentirsi in pace tutto l'anno.
Domenica al tramonto è andato in scena un grande momento di fede: gli Scalzi hanno riportato il simulacro di san Salvatore nella chiesa di Santa Maria. Mille uomini vestiti di bianco e un unico cuore che corre. Ogni passo è una promessa, un pensiero per chissà chi, un atto di fede.
Sono le 19.40 quando la bandiera rossa si intravede da lontano in via Tharros, bardata a festa e blindata da tantissime forze dell'ordine vista la mole di fedeli: è il simbolo di una di una storia che solo a Cabras unisce tutti.
Eccoli, gridano “Evviva Santu Srabadoi” e la loro forza sulle gambe diventa sempre più forte. Vengono accolti come dei vincitori, dal calore del loro paese e dai tantissimi turisti che esultano commossi per ciò che hanno davanti. Non credevano di vedere un misto tra fatica, fede, orgoglio, sorrisi e lacrime.
Sono partiti dall'antico villaggio del Sinis intorno alle 18,30, subito dopo la messa e sotto un sole caldissimo. Hanno percorso lo stesso tragitto di sabato mattina all'alba: otto chilometri a piedi, prima gli sterrati e poi l'asfalto, con in spalla il Santo. Dopo l'impresa è l'ora delle lacrime, ma anche del dolore. Molti riescono a camminare con grossa fatica. C'è chi chiede subito un bicchiere d'acqua, chi si guarda i tagli sotto i piedi. Ma tutti sono felici per avercela fatta, per essere riusciti a sciogliere il voto.
Per loro non è la fine di un evento, ma l'inizio di un nuovo anno sotto la protezione del loro Gesù. Il simulacro dall'ingresso del paese arriva in chiesa in processione: attorno al Santo l'intera comunità che gli fa da scorta. Per poi ritornare al suo posto in attesa di una nuova magia. Un'altra pagina di storia tutta da raccontare.