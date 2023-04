L’estate si avvicina e il Comune di Cabras ha aggiornato alcune tariffe tra cui quella per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici che si occupano di somministrazione di alimenti e bevande.

La nuova tariffazione prevede un costo di 30 centesimi per metro quadro al giorno per le occupazioni temporanee, come quelle dei diversi dehor presenti sulla pubblica piazza, e un canone annuale per le strutture fisse pari invece a 26 euro al metro quadro.

La tariffa per ogni commerciante viene calcolata sulla base dei metri quadri occupati dalla propria copertura.

«Si tratta di una misura con la quale intendiamo proseguire la nostra azione di sostegno per le attività dei bar e della ristorazione affinché, con l’avvicinarsi di un promettente turismo estivo, possano superare le criticità economiche degli ultimi anni – spiega il sindaco Andrea Abis -. Abbiamo lavorato in maniera concreta per fare in modo che il bilancio comunale potesse sostenere le minori entrate tributarie». «L'idea è quella di incentivare l’utilizzo delle strutture amovibili esterne, molto apprezzate dagli avventori di bar e ristoranti nei mesi primaverili e estivi, senza però gravare in maniera considerevole sulle spese delle attività, così che il processo di ripresa possa essere più celere e concreto», spiega invece la consigliera delegata al Commercio, Attività produttive e Ricettività Federica Pinna.

