Un mercatino solidale realizzato dagli studenti e dalle studentesse di Cabras che nelle scorse settimane hanno raccolto e selezionato numerosi indumenti destinati a una seconda vita, promuovendo così il riuso, il consumo consapevole e la riduzione degli sprechi.

L'iniziativa fa parte della progetto “Ri-Vestiamoci”, dedicato alla sensibilizzazione dei giovani sui temi della sostenibilità ambientale e del contrasto al fenomeno del fast fashion.

L'appuntamento è per sabato 23 maggio, dalle 9 alle 14, in piazza Stagno. L’iniziativa rappresenta un momento concreto di partecipazione e cittadinanza attiva: attraverso il recupero e la valorizzazione degli abiti usati che verranno donati, i ragazzi diventano protagonisti di un messaggio importante rivolto alla comunità, invitando a riflettere sull’impatto

ambientale e sociale dell’industria della moda veloce.

Accanto al mercatino, il progetto continua anche con il laboratorio sartoriale di progettazione, avviato per la realizzazione di abiti da lavoro destinati all’equipaggio di un’unità da pesca del Consorzio pescatori di Cabras. Un’esperienza che unisce creatività, formazione e sostenibilità, valorizzando competenze pratiche e lavoro di squadra. Nel corso delle attività gli studenti hanno inoltre approfondito il tema del rilascio di microfibre sintetiche durante il lavaggio degli indumenti, una delle principali fonti di diffusione delle microplastiche nei mari.

Per contribuire alla riduzione del fenomeno sono state donate ai partecipanti 30 sacche cattura-microplastiche da utilizzare in lavatrice. «I ragazzi e le ragazze stanno dimostrando grande sensibilità e creatività: dal recupero degli abiti ai laboratori sartoriali, fino all’attenzione verso il tema delle microplastiche, il progetto sta costruendo consapevolezza e responsabilità ambientale - dichiara l’assessore all’Ambiente Carlo Carta - Il mercatino del 23 maggio sarà un’occasione di incontro e condivisione ma anche un messaggio forte contro la cultura dello spreco e a favore del riuso e della sostenibilità».

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