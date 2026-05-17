Mancano dieci giorni a un appuntamento che potrebbe rappresentare una svolta concreta per molti lavoratori del Campidano di Oristano. Il prossimo 27 maggio, i Centri per l’Impiego di Terralba e Oristano, in collaborazione con ASPAL, l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, organizzano un Recruiting Day dedicato al settore agroalimentare e alla green economy. L’evento si terrà presso la sede del CPI di Terralba, in Piazza Libertà 27/28, e sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17. Una giornata intera di colloqui di selezione, pensata per mettere direttamente in contatto imprese e candidati, eliminando intermediari e tempi di attesa.

Le opportunità lavorative spaziano su un arco molto vario di professioni, a riprova del fatto che il settore agroalimentare non è fatto solo di campi e trattori, ma di una filiera articolata che richiede competenze diverse. Si cercano braccianti agricoli, periti agrari, conduttori di trattori e autisti con patente C per le attività più strettamente legate alla terra e alla logistica. Ma le aziende sono alla ricerca anche di agronomi e tecnici della produzione alimentare, addetti alla contabilità dei costi e controller, operai specializzati nelle linee di lavorazione, confezionamento, smaltimento e riciclo. Non mancano richieste per elettricisti, idraulici e persino un tirocinante amministrativo, a testimonianza di quanto il comparto sia trasversale. Le posizioni disponibili riguardano sia opportunità stagionali estive sia impieghi a carattere continuativo, offrendo dunque sbocchi concreti per chi cerca una sistemazione duratura nel territorio.

Chi fosse interessato ha a disposizione più strade per partecipare. È possibile candidarsi preventivamente alle preselezioni sul portale aspal.info/annunci, inserendo la parola chiave TERRALBESE nel campo “Profilo”. In alternativa, ci si può iscrivere tramite la pagina LinkedIn dedicata all’indirizzo aspal.info/Linkedin_terralba. Per chi preferisce un approccio più diretto, è possibile anche presentarsi il giorno stesso dell’evento portando con sé il curriculum vitae in formato cartaceo. Per ulteriori informazioni, il CPI di Terralba è raggiungibile telefonicamente ai numeri 070 7790 535 e 3317501794, oppure via email all’indirizzo aspal.cpiterralba@regione.sardegna.it.

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