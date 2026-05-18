Due operazioni contro lo spaccio e circa 2 chili e mezzo di marijuana sequestrati nell’Oristanese.

La prima, in città, è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale assieme ai colleghi della locale Stazione e a un’unità cinofila dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta.

Nel corso di una perquisizione domiciliare mirata, i militari hanno trovato circa 900 grammi di marijuana, 40 di hashish e due bilancini elettronici. Un uomo è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Massama prima dell’udienza di convalida, al termine della quale il presunto spacciatore è stato sottoposto all’obbligo di firma.

La seconda operazione è stata invece effettuata a Marrubiu e rappresenta il culmine di un’indagine per disarticolare un sodalizio criminale. Un uomo è stato arrestato in flagranza, nella sua abitazione i carabinieri della locale Stazione assieme ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Oristano hanno trovato 1,450 chili di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato posto ai domiciliari.

(Unioneonline)

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