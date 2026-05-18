Si apre una fase nuova per il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese. L’assemblea, riunita stamane, dopo aver preso atto della nomina di Giovanni Mascia quale nuovo delegato del presidente della Provincia Paolo Pireddu, ha eletto all’unanimità Antonello Demelas nuovo presidente dello stesso Ente. Il Consiglio di amministrazione risulta ora composto dal presidente Demelas, dal vicepresidente Andrea Casu, sindaco di Santa Giusta, dal delegato della Provincia Mascia e dal rappresentante del Comune di Oristano Giorgio Mastino.

Nel suo primo intervento da presidente, Demelas ha ringraziato i componenti dell’assemblea per la fiducia e ha delineato le priorità della nuova fase. «Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio –afferma- in quanto il Consorzio è uno strumento fondamentale per sostenere la crescita economica, produttiva e infrastrutturale dell’Oristanese. Il nostro impegno sarà orientato a consolidare quanto già realizzato e a lavorare insieme agli enti partecipanti, alle imprese e agli operatori del territorio per favorire nuove occasioni di sviluppo e competitività».

Il nuovo presidente ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale: «Sarà fondamentale mantenere un rapporto sinergico e costante con la Provincia, con i Comuni di Oristano e Santa Giusta, con l’Autorità di Sistema Portuale, con le istituzioni del territorio e con la Regione. Solo attraverso una cooperazione stabile sarà possibile confermare il ruolo strategico del CIPOR a supporto del sistema produttivo locale». Con la piena operatività degli organi, il Consorzio è chiamato ora ad avviare una nuova stagione amministrativa, chiamata a recuperare il tempo perduto e a rilanciare la programmazione industriale dell’area oristanese.

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