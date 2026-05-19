Una fermata sparita, gli studenti costretti a percorsi più complicati e le frazioni senza collegamenti diretti con il mare d’estate. La minoranza di centrosinistra porta in Consiglio comunale il caso del trasporto pubblico tra Oristano, Nuraxinieddu, Massama e Torregrande con un’interpellanza rivolta al sindaco Massimiliano Sanna e alla giunta.

Nel documento, primo firmatario il consigliere Francesco Federico, insieme ai consiglieri Francesca Marchi, Carla Della Volpe, Speranza Perra, Massimiliano Daga, Maria Obinu, Umberto Marcoli e Giuseppe Obinu, si sottolinea che nella linea 8 Oristano-Torregrande «è stata soppressa la fermata a ridosso della frazione di Nuraxinieddu», una scelta che «rende più difficoltoso» il collegamento degli studenti con le scuole cittadine. I consiglieri definiscono inoltre «paradossale» il fatto che il bus percorra via Rimedio fino all’ingresso della frazione «senza effettuare alcuna fermata».

La minoranza chiede quindi il ripristino della fermata, chiarimenti sulle corse studentesche della linea 5 — che «non effettuano, inspiegabilmente, fermate nelle stesse frazioni» — e un collegamento estivo diretto tra Massama, Nuraxinieddu e Torregrande.

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