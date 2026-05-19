L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della corretta identificazione degli animali domestici e della tutela del loro benessere.

Il Comune di Zeddiani, in collaborazione con il Servizio Veterinario della Asl di Oristano, promuove una giornata dedicata alla microchippatura gratuita di cani e gatti. L’iniziativa si svolgerà domani 20 maggio dalle 16 alle 17, presso i magazzini comunali di via Grazia Deledda al civico 18.

«La microchippatura rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela degli animali – dichiara l’assessora al Territorio e al Benessere Animale Anna Ligia – perché consente di favorire il ritrovamento in caso di smarrimento, contrastare il fenomeno del randagismo e promuovere una maggiore responsabilità nella cura degli animali domestici. Invitiamo i cittadini a cogliere questa opportunità gratuita».

«Come amministrazione comunale continuiamo a promuovere iniziative concrete legate al benessere animale e alla sensibilizzazione della comunità – sottolinea il sindaco Claudio Pinna –. La collaborazione con il Servizio Veterinario della Asl di Oristano consente di offrire un servizio utile ai cittadini e importante per la tutela degli animali presenti nel nostro territorio».

Per informazioni e ritiro della modulistica è possibile rivolgersi all’Ufficio Polizia Locale del Comune.

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