Mercoledì 20 e sabato 23 maggio a Mogorella è in programma un momento di condivisione, devozione e festa in onore di San Lorenzo. L’organizzazione è a cura della Pro loco. Mercoledì 20 i festeggiamenti religiosi. Alle 18 è in programma la processione del simulacro del Santo e, a seguire, la Santa Messa accompagnata dal coro San Sebastiano di Albagiara. Chiusura con un rinfresco per i presenti.

Sabato 23, invece, in piazza Trieste, alle 20.30, la cena con panino offerta dalla Pro loco e alle 21.30 la serata “Bingo” animata da Alex Minnai.

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