A Cabras, in occasione delle festività tradizionali che si avvicinano, è prevista la concessione di spazi pubblici per la somministrazione temporanea in favore di comitati e associazioni.

Le richieste devono pervenire almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Come fanno sapere al Comune, relativamente ai festeggiamenti in occasione di Santa Maria 2025, i prossimi 25 e 25 maggio, i soggetti interessati potranno presentare istanza di partecipazione per l’assegnazione di 4 posteggi occasionali per la somministrazione di alimenti e bevande temporanea su spazio pubblico entro il giorno 15 aprile alle 13.

L’istanza dovrà essere presentata o tramite la consegna diretta all’ufficio protocollo del modello firmato o voi pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it.

Alla scadenza il Comune provvederà a redigere una graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet comunale, con successivo rilascio delle concessioni ai beneficiari.

