«L’apertura al pubblico degli uffici, dalle 11 alle 13, risulta poco accessibile per molti utenti, specialmente per chi lavora, anziani e per chi deve affrontare spostamenti e attese sotto il sole nei mesi più caldi. Ecco perché chiedo la modifica dell’orario, prevedendo l’introduzione di una fascia continuata dalle 8.30 alle 13.30». La richiesta è contenuta nella mozione presentata oggi dal consigliere di minoranza del Comune di Cabras Antonello Manca.

Lui stesso chiede inoltre al sindaco Andrea Abis di coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni sindacali per condividere la proposta e verificarne la fattibilità dal punto di vista contrattuale e organizzativo. Manca scrive inoltre che l’orario continuato dalle 8.30 alle 13.30 rappresenterebbe una soluzione più funzionale e accessibile per la cittadinanza, garantendo una fascia più ampia e distribuita di apertura mattutina.

«Questa modifica non escluderebbe l’eventuale mantenimento di un’apertura pomeridiana», si legge nel documento. «Ma si concentra sull’esigenza di rendere più accessibili gli uffici al mattino».

