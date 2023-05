Modifiche alla viabilità nel centro di Cabras.

In via Garibaldi, in corso Umberto I e in piazza Martiri, tutte e tre mete giornaliere di numerose autovetture in quanto si affacciano diverse attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e diversi uffici pubblici e privati, in alcune zone la sosta sarà regolata attraverso l'iutilizzo del disco orario. “Questo per consentire - come si legge nell’ordinanza firmata dalla responsabile della polizia locale Barbara Poddi - una razionale organizzazione e gestione degli spazi garantendo una rotazione delle vetture fruitori degli stalli presenti nelle tre vie”.

In via Giuseppe Garibaldi, come si legge nella segnaletica, la limitazione giornaliera della sosta dei veicoli, negli stalli previsti dal civico 58, dalle 9 alle 13, sarà per un tempo massimo di 30 minuti.

Anche in corso Umberto I dal numero civico 47 al numero civico 59, la limitazione giornaliera della sosta dei veicoli, sempre dalle 9 alle 13, sarà per massino di 30 minuti. Stesso tempo in piazza Martiri.

